Zdero reconoció a las mujeres chaqueñas en el Día Internacional de la Mujer

El gobernador publicó un mensaje en sus redes sociales y reconoció a las chaqueñas que «con esfuerzo, trabajo y compromiso construyen, emprenden, educan y sostienen un Chaco que quiere salir adelante».

El gobernador, Leandro Zdero se expresó a través de sus redes sociales y manifestó su reconocimiento a las mujeres chaqueñas, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En ese sentido, el mandatario agradeció a las chaqueñas que contribuyen en la provincia que «quiere salir adelante».

«En el Día Internacional de la Mujer, mi reconocimiento a las mujeres chaqueñas que con esfuerzo, trabajo y compromiso construyen, emprenden, educan y sostienen un Chaco que quiere salir adelante», indica la publicación que hizo el Gobernador en sus redes sociales.

Las expresiones del mandatario fueron acompañadas de una imagen en la que se lo ve junto a distintas figuras de la provincia, durante su gestión como gobernador.