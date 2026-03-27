YPF: la Justicia de EEUU falló a favor de Argentina y ordenó revisar la sentencia

La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York resolvió que el fallo de primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF debe ser revisado, al considerar que no se aplicó correctamente la legislación argentina. La decisión deja sin efecto la sentencia previa y devuelve el expediente a la jueza, Loretta Preska para un nuevo análisis.

El caso, que lleva más de una década de litigio, había concluido en primera instancia con una condena contra el país por más de US$ 16.000 millones. Sin embargo, el tribunal de apelaciones determinó que hubo una interpretación incorrecta del derecho argentino en ese fallo, lo que motivó la revisión.

En este contexto, la resolución representa un cambio relevante en el proceso judicial, ya que anula la decisión previa y reabre la discusión sobre los alcances de la responsabilidad del Estado argentino en la expropiación de YPF.

Más allá de las instancias que aún puedan desarrollarse, el fallo es considerado un resultado favorable para la Argentina dentro de un litigio de alta magnitud económica y jurídica. En ese marco, el presidente, Javier Milei se expresó a través de su cuenta oficial de X: «Ganamos el juicio de YPF. La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia)», señaló.

Finalmente, resaltó que el fallo implica «que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy US$ 18 mil millones (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es historico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional».

fuente:diariochaco