YPF descarta un aumento en los combustibles pese a la suba del petróleo

Horacio Marin, CEO de la petrolera se refirió a la estrategia que hará sostener el costo y mantener el precio de los combustibles.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la petrolera estatal no prevé aplicar aumentos bruscos en los precios de los combustibles, a pesar de la fuerte suba que registró el petróleo a nivel internacional en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La definición fue realizada por el propio titular de la compañía a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde buscó llevar tranquilidad frente a la volatilidad del mercado energético.

«Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición», expresó Marín. En ese sentido, remarcó que «YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles; somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores».

Según explicó el ejecutivo, la empresa trabaja con una estrategia de «micropricing», un sistema que permite monitorear la evolución de los precios de manera constante para tomar decisiones de ajuste de forma gradual.

«Estamos analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average», indicó Marín, al tiempo que sostuvo que esta metodología permite «atenuar picos de aumento y bajas, dando mayor previsibilidad a los consumidores y manteniendo un precio más estable».

El directivo también señaló que la volatilidad del mercado energético internacional suele generar movimientos especulativos. «La volatilidad y la incertidumbre no generan valor real sino especulación de corto plazo, y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo», concluyó.

La presión del mercado internacional

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte suba en el precio del petróleo a nivel global, impulsada por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

Uno de los factores que impactó en los mercados fue el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, una zona estratégica por la que circula cerca de una quinta parte del crudo mundial.

Como consecuencia, el precio del barril superó los 110 dólares en las últimas jornadas. El petróleo intermedio de Texas (WTI) llegó a cotizar cerca de 115,72 dólares, mientras que el Brent alcanzó los 116,27 dólares.

