Ya se puede tramitar el retiro voluntario en la provincia: cómo funciona y quiénes pueden acceder

A días de que el Poder Ejecutivo reglamentara la Ley de retiros voluntarios para el personal de la administración pública mediante el Decreto N.º 2025-1492, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, informó que el régimen «está totalmente operativo» y que los empleados pueden realizar el cálculo estimado del haber a través de Tu Gobierno Digital.

Se trata de una herramienta que permite conocer, según edad, antigüedad y años de aportes, cuál sería el porcentaje de remuneración que correspondería en caso de adherir.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Podrán solicitar el beneficio los agentes de planta permanente que acrediten un mínimo de 10 años de aportes al INSSSEP, computándose también el tiempo trabajado como personal transitorio con aportes.

El régimen prevé además la posibilidad de adhesión voluntaria por parte de otros poderes e instituciones del Estado.

Quedan excluidos:

El personal docente.

Las fuerzas de seguridad.

El personal de salud que realice tareas de atención sanitaria directa o indirecta.

Agentes considerados esenciales por razones de servicio.

Quienes estén sometidos a sumarios administrativos o procesos penales.

Quienes ya estén en condiciones de jubilarse o hayan presentado su renuncia.

DE CUÁNTO ES EL HABER Y CÓMO SE ACTUALIZA

El retiro voluntario oscila entre el 50% y el 75% de la última remuneración, dependiendo de la edad del agente y los años de aportes jubilatorios.

La base de cálculo será la última remuneración mensual normal, habitual, regular y permanente, considerando únicamente los conceptos sujetos a aportes.

Uno de los puntos centrales es que el beneficio será móvil: se actualizará automáticamente conforme a los incrementos salariales que perciba el personal activo en la categoría que tenía asignada el agente al momento de retirarse.

QUIENES ADHIERAN CONTINUARÁN PERCIBIENDO:

Sueldo anual complementario (aguinaldo).

Asignaciones familiares.

Aportes al sistema previsional.

Cobertura de obra social y fondo de salud pública.

CÓMO SE TRAMITA

La gestión se realizará a través del sistema de Trámites a Distancia (TGD), donde el trabajador podrá acceder previamente a una preliquidación del beneficio.

En una primera etapa, el plazo para iniciar la solicitud será hasta el 31 de mayo, con prórrogas sucesivas hasta el 31 de diciembre de 2026.

La autoridad de aplicación será la Secretaría General de la Gobernación, que podrá dictar normas complementarias y aclaratorias.

IMPACTO EN LA ESTRUCTURA ESTATAL

Desde el Ejecutivo señalaron que el régimen apunta a «ordenar» la estructura del Estado. Los cargos que queden vacantes tras la adhesión serán eliminados, lo que implicará una reducción del gasto público. Además, la norma establece la prohibición de reingreso al Estado, salvo en el caso de cargos electivos o designaciones como autoridad superior.

Según sostuvo el ministro Ferro, el retiro voluntario «permite a la persona planificar una nueva etapa de su vida con una remuneración asegurada y cobertura social», mientras que para el Estado representa una herramienta para reorganizar su planta y optimizar recursos.