Ya están los ganadores del sorteo final del Banco del Chaco por pago de servicios

El Nuevo Banco del Chaco dio a conocer a los ganadores del sorteo final por pagar servicios desde NBCH24, que premia a clientes que operan de forma digital.

El sorteo final de la promoción por pago de servicios en NBCH24 se llevó a cabo este lunes 9 de febrero, con un ganador del premio mayor de $2.000.000 y 9 ganadores de $500.000 cada uno.

Participaron automáticamente todos los clientes que realizaron pagos de servicios desde NBCH24, durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Cada pago sumó una chance y se computaron todos los servicios: luz, agua, impuestos, telefonía, internet, cable, entre otros.

El pago de servicios en NBCH24 es muy simple: se ingresa desde la app o web, seleccionar «Nuevo Pago»; ingresar el código electrónico de la boleta; y confirmar la operación. Además, los servicios pueden guardarse en una agenda personal para facilitar futuros pagos.

GANADORES DEL SORTEO FINAL

En el sorteo realizado este lunes, ante escribano público, resultaron ganadoras las siguientes personas que realizaron pagos de servicios desde NBCH24 durante noviembre, diciembre y enero:

El primer premio de Tarjeta Tuya Recargable de $2.000.000 fue para Cortes Modernel Gladis Haide, mientras que los restantes 9 premios de Tarjetas Tuya Recargables de $500.000 fueron para Haydee Susana Villarruel, Priscila Ayelén Paz, Nestor Ariel Jonás, Silvia Cynthia Sabrina Alegre, Reinaldo Daguberto Morales, Elvio Javier Prieto, Yamil Amud, Maria Elena Brollo y Cesar German Sotelo.

Los ganadores deberán acercarse a una sucursal de NBCH con su DNI para coordinar la entrega de los premios en Tuya Recargable.

NBCH recuerda que los premios no requieren ningún pago ni gestión previa: la validación de identidad se realiza únicamente de forma presencial en sucursales.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

fuente:datachaco