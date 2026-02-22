domingo, febrero 22, 2026
Vuelven los talleres culturales gratuitos en Sáenz Peña: abren las inscripciones 2026

La Municipalidad habilitará las inscripciones el martes 24 de febrero para las actividades gratuitas de música, danza, teatro y folclore destinadas a todas las edades.

La Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña informa que el próximo martes 24 de febrero se realizarán las inscripciones 2026 para las clases que se dictan de forma gratuita en Casa de Cultura. La jornada de inscripción se llevará a cabo en dos turnos: de 9 a 11 y de 18 a 20 horas. Como único requisito, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI.

Las propuestas corresponden a la Escuela Municipal de Folclore «Menoldo Díaz» y a la Escuela de Música, Danza y Teatro «Emilio Fabre», espacios de formación destinados a niños, jóvenes y adultos.

Las actividades están abiertas a personas desde los 4 años y sin límite de edad, y son totalmente gratuitas, reafirmando el compromiso del municipio con el acceso a la cultura y la formación artística para toda la comunidad. Desde Cultura invitan a los vecinos a acercarse y formar parte de este nuevo ciclo 2026.

