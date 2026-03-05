Vuelve la Fórmula 1 con el GP de Australia: horarios y dónde ver a Franco Colapinto

Este fin de semana la Fórmula 1 vuelve a encender los motores para abrir la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia que se disputará en el circuito Albert Park Circuit, en Melbourne. Se trata de un año que tendrá grandes cambios tanto en el reglamento como en los autos, lo que el campeonato se puede desarollar de manera completamente diferente este año.

En este contexto, en Argentina se mantiene una alta expectativa por Franco Colapinto y el nuevo monoplaza de Alpine, que en las carreras de pretemporada mostró un rendimiento que promete ser mejor que el flojo desempeño de 2025.

La actividad se desarrollará en horas de la noche y trasnoche en Argentina . Este jueves desde las 22:30 se largará la primera práctica libre del fin de semana, y continuará el viernes con la segunda sesión a las 2:00.

La tercera práctica se realizara el viernes a las 22:30 y unas horas después, el sábado a las 2:00, se disputará la clasificación que definirá la grilla de largada para la carrera final del domingo, programada a la 1:00. Toda la actividad podrá seguirse en Argentina por Fox Sports y la plataforma Disney+.

CRONOGRAMA (Horario de Argentina)

Práctica Libre 1: JUEVES, 22:30

Práctica Libre 2: VIERNES, 2:00

Práctica Libre 3: VIERNES, 22:30

Clasificación: SÁBADO, 2:00

Carrera: DOMINGO 1:00

NUEVO REGLAMENTO

Entre los principales cambios aparece el sistema Aero Active, que permite modificar el ángulo de los alerones en zonas determinadas del circuito para reducir la resistencia aerodinámica y aumentar la velocidad en recta.

Otra modificación relevante es la eliminación del DRS, que fue reemplazado por un modo de adelantamiento que habilita a los pilotos a utilizar energía eléctrica adicional cuando se encuentran a menos de un segundo del auto que tienen delante. También podrán activar un botón de potencia máxima del motor y la batería para realizar maniobras ofensivas.

Además, los monoplazas serán más compactos y livianos, con menor distancia entre ejes, lo que busca mejorar el comportamiento en curvas y favorecer las maniobras de sobrepaso. En paralelo, la categoría profundiza el uso de la energía eléctrica en las unidades de potencia híbridas con el objetivo de avanzar hacia una mayor sustentabilidad.

LA PALABRA DE COLAPINTO

En la previa del inicio del campeonato, Colapinto se mostró optimista por el trabajo realizado en la pretemporada y aseguró que llega con mayor confianza tras completar todas las pruebas con el equipo. «Es difícil saber dónde estamos realmente hasta la clasificación, pero tratamos de maximizar cada oportunidad y aprender lo máximo posible del auto», señaló el piloto argentino.