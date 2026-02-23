Volvió de una cena donde tomó alcohol y amenazó a su pareja con un machete

Un hombre de 35 años fue detenido en la madrugada de este lunes en Barranqueras, acusado de amenazar de muerte a su pareja en un hecho ocurrido en un domicilio ubicado sobre calle Los Andes.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Primera, tras la denuncia de la mujer, de 56 años, quien mantiene una relación con el agresor.

Según el testimonio de la víctima, el conflicto se habría originado luego de asistir a una cena familiar donde el hombre consumió bebidas alcohólicas. Al regresar al domicilio, alrededor de las 00:30, comenzó a mostrarse agresivo y tomó dos machetes con los que la habría amenazado de muerte.

Además, siempre de acuerdo a la denuncia, el sujeto manifestó que se dirigiría a la vivienda de una familiar con la misma intención.

Ante la situación, la mujer dio aviso a la Policía, que acudió de inmediato al lugar. Tras interiorizarse de lo ocurrido, los efectivos procedieron a la conducción del implicado.

Posteriormente, personal de la División Infantería concretó la demora y traslado del ciudadano hasta la dependencia policial.

El detenido fue notificado de su aprehensión en la causa por «Amenazas en contexto de violencia de género», con intervención de la magistratura en turno.

La Fiscalía dispuso su identificación y ordenó la intervención de la Línea 137, además de la entrega de un botón antipánico a la denunciante. La mujer también solicitó la prohibición de acercamiento, medida que deberá ser evaluada por la Justicia.