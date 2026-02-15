Violó la perimetral, atacó a su expareja y sus hijos la defendieron

El agresor incumplió una orden judicial, golpeó a su expareja y fue enfrentado por los hijos de ambos. La Justicia dispuso medidas urgentes de protección para la víctima.

Un grave episodio de violencia de género se registró en la ciudad de Clodomira, en la provincia de Santiago del Estero, cuando un hombre violó una medida de restricción perimetral y atacó a su expareja dentro de su vivienda. La mujer fue auxiliada por sus tres hijos , quienes intervinieron para evitar una agresión mayor.

Según la denuncia radicada en la Comisaría N°16, el hecho ocurrió durante la mañana en un domicilio ubicado sobre calle Europa, en el barrio Canal. La víctima, de 37 años, relató que su expareja (con quien mantuvo una relación de 15 años) se presentó en el lugar pese a tener prohibido el acercamiento desde diciembre.

De acuerdo con lo informado por medios locales, al ser increpado para que se retirara, el hombre respondió con amenazas y frases intimidantes, asegurando que ingresaría a la vivienda «las veces que quisiera» , desoyendo la orden judicial vigente. La situación derivó en una agresión física, momento en el que los hijos de la pareja se interpusieron para proteger a su madre.

Ante la gravedad del hecho, la fiscal de turno, Mariela Ciotti, ordenó de manera inmediata la instalación de un botón antipánico para la víctima y una nueva notificación de prohibición de acercamiento y contacto. El agresor quedó imputado por los delitos de desobediencia judicial y amenazas.

fuente:datachaco