Violento ataque en Puerto Vilelas: un hombre le disparó a una joven con una tumbera

La Policía del Chaco detuvo a un hombre de 75 años que habría agredido a una mujer de 23 en una casa ubicada en Puerto Vilelas. El agresor utilizó un arma de fabricación casera y la víctima debió ser trasladada a un centro de salud.

Según el parte policial, el hecho se registró este lunes por la mañana en la mencionada localidad, alrededor de las 8.45. Los agentes se hicieron presentes en el lugar y constataron que una joven pedía ayuda dentro de una vivienda y presentaba lesiones visibles en ambas piernas.

El personal policial solicitó de inmediato una ambulancia, que trasladó a la persona herida al centro de salud más cercano. Luego de ser atendida, la víctima relató que momentos antes se encontraba con su agresor y que, de forma repentina, extrajo de entre sus prendas un arma de fabricación casera y efectuó un disparo que impactó en sus muslos.

Luego se presentó en el lugar el atacante, quien reconoció haber efectuado el disparo. El hombre hizo entrega voluntaria de un arma de fuego de fabricación casera tipo «tumbera», de aproximadamente 40 centímetros de largo, y un cartucho calibre 12 percutado. Estos elementos fueron formalmente secuestrados.

Del caso tomó conocimiento la Fiscalía Penal N° 3, a cargo de la Dra. Rosana Soto, quien dispuso que el acusado sea notificado de su aprehensión, identificado ante el Departamento de Antecedentes Personales y trasladado al Poder Judicial para la realización de la prueba de dermotest.