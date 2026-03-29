Violencia de género: quiso entrar a las patadas a lo de su ex y terminó detenido

El joven golpeó aberturas y provocó daños en la vivienda tras intentar ingresar sin autorización. Fue localizado y detenido por la Policía en avenida Chaco.

Un joven fue detenido este sábado por la tarde en Resistencia, acusado de presentarse en la vivienda de su ex pareja, una joven de 18 años del barrio Barberán, intentar ingresar por la fuerza y provocar destrozos en el lugar.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 14:30, cuando el agresor llegó al domicilio e insistió en entrar. Ante la negativa, comenzó a golpear puertas y ventanas y luego pateó la puerta de ingreso causando daños materiales.

Tras tomar conocimiento de la situación, personal de la Comisaría Cuarta inició un operativo de búsqueda y logró localizarlo en avenida Chaco al 1100, donde lo detuvieron.

El joven fue trasladado a la dependencia policial y quedó notificado de su aprehensión en una causa por supuesta violación de domicilio en contexto de violencia de género.

fuente:datachaco