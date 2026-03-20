Villa Berthet: Nueva infraestructura lumínica transforma los barrios y refuerza la seguridad

En un acto encabezado por el intendente Germán Honcheruk, la Municipalidad de Villa Berthet dejó inauguradas importantes obras de iluminación y sendas peatonales. Con una extensión total de 1.800 metros, la gestión municipal reafirma su compromiso con la obra pública como motor de transformación local, incluso en un contexto financiero nacional restrictivo.

El detalle de las obras inauguradas

La intervención urbana alcanzó puntos estratégicos de la localidad, mejorando no solo la estética de los barrios, sino también la transitabilidad y la seguridad ciudadana:

Calle Libertad: Se habilitaron 1.300 metros (13 cuadras) de nueva iluminación y sendas peatonales, facilitando el recorrido seguro de los vecinos.

Barrio Itatí (Calle Rafael Sotelo): Se completaron 500 metros (5 cuadras) de infraestructura luminaria.

Gestión con recursos propios y esfuerzo compartido

Durante la inauguración, el intendente Honcheruk destacó que estos logros son fruto de una decisión política clara de invertir en infraestructura, a pesar de los recortes presupuestarios que afectan al sector.

«Estas obras le dan otra vista al barrio, lo embellecen y brindan seguridad. En este contexto difícil, seguimos demostrando que para nosotros invertir en obra pública es una prioridad para mejorar la vida de la gente», expresó el mandatario.

Un llamado al compromiso vecinal

Tras agradecer el cálido acompañamiento de las familias presentes, el Intendente solicitó la colaboración de la comunidad para mantener el crecimiento de Villa Berthet: «Les pedí a los vecinos que nos acompañen manteniendo sus frentes y espacios verdes. Entre todos hacemos que nuestra ciudad esté cada día más linda».

Bajo el lema institucional «Mejor que decir es hacer», el municipio ratificó que el plan de obras continuará expandiéndose hacia otros sectores de la localidad durante los próximos meses.