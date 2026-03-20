Villa Berthet: Germán Honcheruk inauguró el Período de Sesiones 2026 con anuncios de obras y aumentos salariales

En un clima de fuerte acompañamiento institucional y vecinal, el Intendente de Villa Berthet, Germán Honcheruk, encabezó la apertura de las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal. Durante su discurso, el mandatario reafirmó que su gestión se basará en la planificación estratégica y la ejecución de hechos concretos bajo la premisa: «Mejor que decir es hacer».

Ejes de Gestión y Obras Próximas a Inaugurar

Honcheruk destacó que la localidad mantiene un ritmo constante de crecimiento gracias a proyectos clave que se encuentran en su etapa final. Entre los puntos más relevantes de su alocución, se destacan:

Infraestructura estratégica: Confirmó que el nuevo frigorífico y la Casa de Villa Berthet en Sáenz Peña están próximos a su inauguración.

Desarrollo Urbano: Se enfatizó el trabajo continuo en el ordenamiento de la ciudad y el plan de mejora de calles en los distintos barrios.

Fortalecimiento Sanitario: El Intendente puso en valor los servicios brindados en el C.I.C., donde se garantiza atención en medicina general, psicología, odontología, enfermería, rayos y traslados médicos de manera permanente.

Reconocimiento y Anuncio Salarial

Un momento clave de la jornada fue el anuncio económico para los trabajadores del sector público local. Honcheruk informó un aumento del 20% en los sueldos de los empleados municipales, el cual entrará en vigencia a partir del mes de mayo.

«Siento un profundo orgullo por el equipo municipal que me acompaña; son personas comprometidas y totalmente al servicio de nuestra comunidad», expresó el Ejecutivo durante el acto.

Un Acto de Convivencia Democrática

La ceremonia contó con la participación de la totalidad de los concejales de ambos bloques políticos, consolidando una jornada que fue calificada como una verdadera «fiesta de la democracia». El respaldo de los vecinos presentes marcó el inicio de un año legislativo que promete estar centrado en la continuidad de los servicios y la obra pública.