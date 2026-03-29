Villa Berthet: el Municipio ratificó su acompañamiento a estudiantes que cursan fuera de la localidad

En Villa Berthet, el Ejecutivo municipal llevó adelante un encuentro con jóvenes que se encuentran estudiando en otras localidades, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento y escuchar sus inquietudes en el actual contexto económico.

La reunión se desarrolló en la Casa de la Cultura, donde se generó un espacio de diálogo directo con los estudiantes. Durante el intercambio, desde el Municipio destacaron la importancia de mantener la cercanía con quienes continúan su formación fuera de la ciudad, remarcando que “no están solos”.

En ese marco, la gestión comunal reafirmó la continuidad de políticas de apoyo, entre ellas la entrega de útiles escolares y módulos alimenticios, destinadas a acompañar a las familias berthenses que realizan un esfuerzo para sostener la educación de sus hijos.

Asimismo, durante el encuentro se hizo hincapié en la responsabilidad de los jóvenes en su formación académica, alentándolos a estudiar, capacitarse y aprovechar cada oportunidad, al considerar que la educación es una herramienta clave para el desarrollo de la comunidad.

Finalmente, desde el Gobierno local expresaron su orgullo por los estudiantes que apuestan a superarse y ratificaron el compromiso de continuar presentes con acciones concretas. “Mejor que decir, es hacer”, señalaron.