Villa Berthet: apareció la madre del bebé abandonado, el recién nacido está fuera de peligro

El caso que generó conmoción en Villa Berthet tuvo un giro clave en las últimas horas: la mujer que dio a luz y dejó a su bebé en una parroquia local apareció y reconoció ser la madre.

Se trata de una mujer de 35 años que había sido reportada como desaparecida por su familia. Horas después regresó a su domicilio en estado de shock y confesó haber dejado al recién nacido tras el parto. Fue asistida por personal de salud y permanece en libertad, notificada en la causa.

El bebé, que había sido hallado con apenas una hora de vida y con el cordón umbilical sin cortar completamente, evoluciona favorablemente y se encuentra en buen estado de salud.

Por disposición de la Unidad de Protección Integral, el niño quedó bajo el cuidado de su abuela materna.

La causa fue caratulada como “abandono de persona” y continúa en etapa investigativa, mientras se busca reconstruir lo sucedido, ya que el parto habría ocurrido en un hospedaje de la zona.