Villa Ángela: Hallaron la bicicleta y documentación de Bernabé Navarro

El hombre se encuentra desaparecido desde el 31 de enero por lo que hallazgo podría resultar clave para el avance de la investigación.

En el marco del operativo para dar con el paradero de Bernabé Navarro, desaparecido desde el pasado 31 de enero, la Policía del Chaco realizó un hallazgo que podría resultar clave para el avance de la investigación en Villa Ángela.

El procedimiento se llevó a cabo este viernes, alrededor de las 10:30, en un sector de la ex Ruta Nacional 95, donde efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior desarrollaban tareas de rastrillaje, controles de motovehículos e identificación de personas.

Durante el operativo, los agentes tomaron conocimiento de una familia que había encontrado elementos que podrían estar vinculados con la persona buscada.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 35 años, quien relató que había hallado una bicicleta, mientras que sus hijos encontraron una billetera con documentación personal.

Al verificar los objetos, los efectivos confirmaron que el Documento Nacional de Identidad correspondía a Bernabé Navarro, lo que representa un indicio relevante en la causa.

Tras el hallazgo, se dio intervención al fiscal de turno, quien se hizo presente en el lugar junto a personal pericial para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades dispusieron el secuestro de los elementos encontrados y avanzan con las pericias para determinar su vinculación con la desaparición.

El operativo de búsqueda continúa en la zona, con nuevos rastrillajes y tareas investigativas, mientras se intenta reconstruir el recorrido y las circunstancias de la desaparición de Navarro.

El caso sigue en plena investigación y el hallazgo abre una nueva línea que podría aportar datos clave para esclarecer lo ocurrido.

Fuente:diariochaco