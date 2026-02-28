Vendía cocaína con tobillera electrónica y terminó detenido

Un joven de 25 años fue detenido en el barrio MTD de Resistencia acusado de comercializar cocaína desde la vivienda donde cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en el marco de una causa por supuesto homicidio.

El procedimiento tuvo lugar el viernes, cuando efectivos de la División Microtráfico Metropolitana allanaron una casa ubicada en una calle sin nombre del sector, a la altura de avenida Las Heras al 4400. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo de la jueza María Belén Chapresto, a pedido de la Fiscalía Antidrogas Nº 1, encabezada por Andrea Lovey Pesanno.

Durante el operativo, los agentes secuestraron 76 envoltorios de polietileno color celeste con cocaína y un «bochón» con la misma sustancia. El peso total alcanzó los 28 gramos. Además, incautaron 194.700 pesos en efectivo, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, tijeras, un teléfono celular Samsung modelo A15 y anotaciones que serán incorporadas a la investigación.

Según fuentes policiales, el acusado se encontraba bajo la órbita de la Cámara Criminal Nº 2 de Resistencia, con tobillera electrónica, mientras avanzaba una causa por supuesto homicidio.

Tras el procedimiento, quedó a disposición de la Justicia por supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La Fiscalía Antidrogas continúa con las actuaciones para establecer el alcance de la maniobra y determinar si hubo otras personas involucradas.

