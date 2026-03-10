Venden la cupé Fuego de Maradona, conservada como nueva, a precio de reliquia

La historia de una de los automóviles más recordados de los que ostentó Diego Armando Maradona volvió a rodar en el tiempo. Se trata de la cupé Renault Fuego GTA Max que el ídolo futbolístico compró en 1991 y que ahora reapareció en el mercado como una pieza casi intacta. Tres décadas y media después, el vehículo conserva su mística y se ofrece a nuevos dueños como una reliquia ligada a la vida del ídolo argentino.

La compra se produjo en junio de ese año, cuando Maradona regresó a la Argentina tras una suspensión de 15 meses por doping en un partido del Napoli ante Bari en la Serie A italiana. Con 30 años y nuevamente en Buenos Aires junto a su familia, buscó un auto para moverse por la ciudad y eligió esa cupé Fuego 0 kilómetro.

El modelo que eligió el entonces capitán de la selección argentina tenía características destacadas para su época. Equipado con un motor de 2.2 litros y 123 caballos de potencia, llegó a ser considerado el auto de fabricación nacional más veloz, capaz de alcanzar los 198 kilómetros por hora. Era el «sueño» de cualquier fanático de los autos en aquellos años.

A bordo de ese vehículo quedó registrada una de las imágenes más recordadas de aquellos meses. Fue cuando Maradona llegó a los estudios del programa Ritmo de la Noche, (lo más visto de la TV de entonces y con la conducción de Marcelo Tinelli). En esa etapa el futbolista era un visitante frecuente del ciclo y participaba también de picados con ex compañeros de la selección, además de reediciones del Superclásico con otras figuras del fútbol.

La cupé también fue parte de otras salidas del Diez. Con ella se trasladaba a entrenar en los bosques de Palermo y en una ocasión fue hasta el Autódromo de Buenos Aires «Oscar y Juan Gálvez» para presenciar una carrera de Turismo Carretera. Sin embargo, el vínculo entre el futbolista y el auto duró poco. En julio de 1992, cuando Maradona regresó a Europa para jugar en el Sevilla FC, decidió vender la cupé. El comprador fue Benigno Rosende y Calvo, según figura en el título de propiedad del vehículo.

Maradona manejando su cupé Fuego en 1991. A su lado, su esposa Claudia Villafañe.

Con el paso de los años el auto cambió de manos varias veces. En 2018, uno de sus dueños lo puso a la venta por 23 mil dólares. Más tarde, en 2022, incluso fue subastado mediante una modalidad vinculada a NFT, y en 2024 volvió a exhibirse públicamente en Plaza Serrano, en el barrio porteño de Palermo.

El motivo de su notable conservación está en el uso que recibió durante décadas. Fue tratado como un vehículo de culto y no como un auto de uso cotidiano. Así logró atravesar 35 años en excelente estado y con apenas poco más de 67.600 kilómetros registrados. Según quienes lo ofrecen, el precio pretendido asciende a 65 mil dólares, una cifra que refleja tanto su estado como la historia que lleva sobre sus ruedas.