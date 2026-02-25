Vence el plazo para apelar la condena de los Sena ante el STJ

Este jueves 26 de febrero vencerá el plazo para que las defensas de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, presenten la apelación de la sentencia que los condenó a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Stryzowski.

La confirmación de las penas fue dada a conocer el 10 de febrero por la mañana por la jueza Dolly Fernández, quien impuso prisión perpetua a los tres integrantes de la familia Sena: Marcela Acuña, Emerenciano Sena y César Sena.

En diálogo con Diario Chaco , los abogados defensores Gabriela Tomljenovic y Ricardo Osuna señalaron que, hasta este miércoles, aún no se presentó la apelación formal ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, aunque resaltaron que el plazo legal vence mañana.

Los letrados indicaron que, entre los principales planteos, cuestionarán la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua, al considerar que no establece un límite temporal claro. Según Tomljenovic, esa característica «vulneraría garantías constitucionales».

Además, reiteraron sus objeciones respecto del desarrollo del juicio por jurados. Sostienen que el jurado estuvo «contaminado» por la cobertura mediática previa y paralela al debate oral.

Con el vencimiento del plazo este jueves, la causa ingresará en una nueva etapa judicial que quedará en manos del máximo tribunal provincial.