Vélez golpeó a un diezmado Boca y le ganó 2-1 en Liniers, por el Torneo Apertura 2026

El «Fortín» de Guillermo Barros Schelotto se impuso 2-1 ante un «Xeneize» que llegó diezmado por lesiones.

En uno de los partidos más convocantes de la jornada, Vélez derrotó 2-1 a Boca este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio José Amalfitani, y con arbitraje de Nazareno Arasa, Matías Pellegrini adelantó a los locales con un doblete en el segundo tiempo, mientras que en tiempo recuperado, el pibe Iker Zufiaurre marcó el descuento.

El Xeneize llegaba a este compromiso tras vencer 2-0 a Newell’s, aunque condicionado por una semana marcada por las bajas de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, ambos descartados por desgarros. Suma ahora su segunda derrota, ambas en condición de visitante.

Por su parte, Vélez arribaba como uno de los líderes invictos de la Zona A, por lo que ahora se escapó en solitario en la cima, con 10 unidades, producto de tres victorias y el empate ante Independiente de la fecha anterior. El «Fortín» sufrió un duro revés en la previa con la rotura de ligamentos de Jano Gordon, aunque el técnico Guillermo Barros Schelotto apostó por mantener la estructura principal que viene sumando en el torneo.