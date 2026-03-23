Vecinos frenaron un robo y retuvieron a los dos ladrones en avenida Castelli

Los hombres intentaron sustraer el celular de una joven en la vía pública, pero los vecinos los intervinieron antes de la llegada policial.

Dos hombres fueron demorados el domingo por la noche en Resistencia, luego de intentar robar el celular de una joven en plena vía pública. El hecho ocurrió pasadas las 23 sobre avenida Castelli al 1400 y fue advertido por vecinos que intervinieron para evitar el robo.

Según el relato de un joven de 19 años, pareja de la víctima, los sospechosos la increparon con la intención de quitarle el teléfono. Allí vecinos de la zona acudieron a la ayuda de ambos y frustraron el robo, logrando reducir a los dos hombres y retenerlos en el lugar.

La situación generó un desorden en la zona por lo que se dio aviso a la policía que llegó minutos después. Allí los efectivos procedieron a la detención de los sospechosos, de 48 y 41 años, que fueron trasladados a la comisaría.