Valentín Fouine vs Gama: duelo Argentina–Brasil que promete acción en el SFT Combat 59

El próximo sábado 28 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de SFT Combat, uno de los eventos de artes marciales mixtas que sigue creciendo en la región. En esta oportunidad, la cartelera incluirá un atractivo cruce internacional entre el argentino Valentín Fouine y el brasileño Gama, en la categoría de peso ligero.

La pelea formará parte de la card preliminar en modalidad “Xtreme”, donde ambos luchadores buscarán destacarse y avanzar dentro del circuito. El enfrentamiento genera expectativa no solo por el nivel de los competidores, sino también por el clásico cruce entre Argentina y Brasil, que suele aportar intensidad y rivalidad deportiva.

El evento será transmitido en vivo desde las 17:30 por Canal SFT Combat, y más tarde, a las 23:30, podrá verse a través de la pantalla de Canal 9 (El Nueve).

Desde el entorno del peleador argentino anticipan que llega en óptimas condiciones y con una preparación enfocada en dar espectáculo. Por su parte, el brasileño también se presenta como un rival exigente, con experiencia en este tipo de combates.

SFT Combat 59 promete una noche cargada de acción, donde los fanáticos de las MMA podrán disfrutar de un evento con presencia internacional y peleas de alto nivel.