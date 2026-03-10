Vacunación antigripal 2026: el Gobierno inicia la campaña este miércoles 11 de marzo

El Ministerio de Salud de la Nación pondrá en marcha este miércoles 11 de marzo la campaña nacional de vacunación antigripal 2026. La decisión de adelantar el inicio tres semanas respecto del año pasado responde al aumento temprano de virus respiratorios y a la detección de una nueva variante de influenza A (H3N2) con mayor capacidad de transmisión.

La estrategia sanitaria busca reforzar la protección de los grupos más vulnerables antes del período de mayor circulación viral y, al mismo tiempo, reducir hospitalizaciones y complicaciones asociadas a la gripe durante el otoño y el invierno.

Para esta campaña, el Gobierno nacional adquirió 8.160.000 dosis de vacuna antigripal, que se distribuirán progresivamente en todo el país. El stock se compone de:

4.700.000 dosis para adultos.

2.300.000 dosis adyuvantadas, destinadas principalmente a personas mayores.

1.160.000 dosis pediátricas.

Según informó la cartera sanitaria, ya se enviaron más de 1.800.000 dosis a las provincias, mientras que otras 1.018.640 serán distribuidas antes de que finalice marzo para completar la primera etapa de la campaña.

¿A quiénes está dirigida la vacuna?

La inmunización gratuita está destinada a los grupos con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves de gripe. Entre ellos se encuentran:

Niños de 6 a 24 meses

Personal de salud

Personas mayores de 65 años

Embarazadas

Puérperas

Personas con factores de riesgo o enfermedades crónicas

Las dosis se aplicarán en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país, y podrán administrarse junto con otras vacunas del Calendario Nacional.

En paralelo al inicio de la vacunación, el Ministerio de Salud implementó un tablero de monitoreo en tiempo real para seguir el avance de la campaña en cada jurisdicción.

La herramienta permitirá detectar diferencias en los niveles de cobertura y orientar la distribución de dosis y recursos sanitarios según la evolución de la campaña en las distintas provincias.