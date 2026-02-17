UTA Chaco confirmó su adhesión al paro general convocado por la CGT

Desde la UTA Chaco anunciaron su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Lo confirmó el secretario general de la UTA, Raúl Abraham. Se trata del cuarto paro convocado por la CGT durante la gestión de Javier Milei.

La medida tendrá una duración de 24 horas, en rechazo a la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción y será tratada en la Cámara de Diputados. La decisión fue adoptada tras una reunión del sindicalismo ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara Baja se realice este jueves. El oficialismo busca que el proyecto sea convertido en ley antes del inicio de las sesiones ordinarias.

Además, se resolvió que el triunvirato de la CGT asista este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde comenzará el tratamiento de la iniciativa.

Si bien la postura dentro del sindicato era sostener una estrategia orientada a introducir más cambios en la reforma laboral o a demorar su tratamiento legislativo, los directivos consideraron que no había margen para negociaciones.

«La UTA se adhiere en todo el país al paro convocado por la CGT en la fecha que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados», aseguró

fuente:diariochaco