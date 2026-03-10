UTA afirmó que Ersa dejará de operar en Resistencia en abril

La situación del transporte público en el Gran Resistencia atraviesa un momento de fuerte incertidumbre. A los conflictos salariales que mantienen en alerta al sector se suma ahora la preocupación por la continuidad de algunas empresas que prestan el servicio, lo que genera inquietud tanto entre los trabajadores como entre los usuarios.

En ese contexto, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtieron que una de las compañías podría dejar de operar en la ciudad en las próximas semanas. Según explicó el secretario general del gremio, Raúl Abraham, el escenario genera preocupación por el impacto que podría tener en las fuentes laborales.

«Por el otro lado tenemos la empresa Ersa, que también anunció que está hasta el 30 de abril y después deja de prestar el servicio acá en Resistencia», señaló el dirigente sindical al referirse a la situación del sector.

El gremialista remarcó que este panorama profundiza la incertidumbre que atraviesa el transporte público en la capital chaqueña y su área metropolitana. «Hay una incertidumbre, porque está en riesgo la fuente de trabajo de aproximadamente 480 trabajadores, donde es lo que nosotros estamos tratando de cuidar y para que esto no ocurra y que tenga que sufrir no solamente el trabajador, sino la familia», sostuvo.

Desde la UTA indicaron que mantienen conversaciones permanentes con delegados y trabajadores para analizar posibles medidas frente a este escenario, mientras continúan las gestiones para evitar que la crisis del sistema termine afectando la continuidad laboral de cientos de choferes.

