Urgente de triunfos, River visita a Vélez por la sexta fecha del Torneo Apertura

El Estadio José Amalfitani se viste de gala este domingo a las 19:15 para recibir el plato fuerte de la sexta fecha del Torneo Apertura. Con el arbitraje de Darío Herrera y la pantalla de ESPN Premium, Vélez y River se cruzan en un partido que promete goles y definiciones tácticas clave.

Formaciones del encuentro
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Vélez vs. River: datos del partido
Hora: 19.15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Darío Herrera
Estadio: José Amalfitani

