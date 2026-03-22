URGENTE: BUSCAN IDENTIFICAR AL HOMBRE QUE SE LLEVÓ A RAMONA GÓMEZ EN MOTO EN SÁENZ PEÑA

La Policía del Chaco y la familia de Ramona Bernardina Gómez (36) solicitan la colaboración urgente de la comunidad para identificar a un hombre que fue captado por cámaras de seguridad junto a la mujer al momento de su desaparición en Presidencia Roque Sáenz Peña.

En el marco de la investigación, y tras el análisis de imágenes del sistema de Monitoreo Municipal, se logró observar que el pasado 19 de este mes, cerca de las 18 horas, Ramona circulaba por calle 51 entre 6 y 8 del barrio San Martín a bordo de una motocicleta tipo 110 cc, de color gris, conducida por un sujeto que vestía camisa azul y pantalón oscuro.

Las autoridades remarcaron que el hombre que aparece junto a la mujer aún no fue identificado, por lo que su localización resulta clave para avanzar en la investigación y poder establecer el paradero de Ramona.

Características de la desaparecida

Al momento de su desaparición, Ramona Gómez vestía una camiseta de la Selección Argentina, jean azul y zapatillas blancas con detalles en rosa. Es de contextura delgada, tez morocha, mide aproximadamente 1,70 metros y tiene cabello negro ondulado.

Cómo colaborar

Cualquier persona que pueda aportar información sobre la identidad del hombre o sobre el paradero de la mujer puede comunicarse de manera anónima con el servicio de emergencias, dirigirse a la Comisaría de Quitilipi, Comisaría Sexta de Sáenz Peña o acercarse a la dependencia policial más cercana.

La Policía difundió la imagen captada el día del hecho para facilitar la identificación del sujeto y del motovehículo.