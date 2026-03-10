UPD brutal en Necochea: apuñalaron a un adolescente y hay un detenido

Los festejos por el Último Primer Día (UPD) en la ciudad bonaerense de Necochea se vieron opacados por un violento episodio que dejó a un joven apuñalado. El operativo policial permitió la detención del presunto agresor en plena vía pública.

El incidente ocurrió en la intersección de la avenida 2 y la calle 75, una zona que se caracteriza por ser el epicentro de este tipo de celebraciones. Los vecinos ya habían denunciado disturbios, consumo de alcohol entre los menores y el uso de pirotecnia durante la madrugada.

De acuerdo con la información policial, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona lesionada en el lugar, lo que motivó en que se reforzara el operativo de seguridad con la presencia de efectivos policiales, personal de Tránsito, Transporte y Defensa Civil de Necochea.

Al llegar al sitio del incidente, los efectivos policiales encontraron a un joven con una herida punzante en el muslo izquierdo. Debido a la gravedad de la herida, procedieron a realizarle las primeras curaciones de urgencia para estabilizar a la víctima hasta la llegada del servicio de emergencia médica.

De inmediato, personal del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Comisaría Tercera de Necochea inició un exhaustivo rastrillaje en las inmediaciones a la zona del festejo del UPD para dar con el agresor.

Los testimonios y datos aportados por otros adolescentes que participaban de la celebración fueron claves para identificarlo. Gracias a esto, minutos después el sospechoso fue visualizado por agentes de Tránsito en la zona de avenida 59 entre las calles 40 y 42. De inmediato, los agentes dieron aviso a la Policía, que procedió a interceptar al individuo y detenerlo.

Durante el procedimiento, los efectivos le secuestraron al joven una cuchilla de aproximadamente 28 centímetros con cabo de madera envuelto en cinta. El arma blanca habría sido la utilizada durante el ataque a la víctima.

El joven quedó aprehendido y fue imputado por una presunta infracción al artículo 38 del Decreto Ley 8031/73, el cual sanciona la portación de armas blancas en la vía pública sin justificación legal.