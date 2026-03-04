UNIVERSIDADES NACIONALES REITERAN SU RECLAMO PARA QUE EL GOBIERNO CUMPLA CON LA LEY DE FINANCIAMIENTO

Rectores y Rectoras de Universidades Nacionales de todo el país reiteraron hoy que el gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada y ratificada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación.

Representantes de diferentes Casas de Estudio se reunieron hoy en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) donde mantuvieron un encuentro con el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez.

En el encuentro se analizó la crítica situación que atraviesan las Universidades Nacionales y se ratificó el pedido al Poder Ejecutivo para que cumpla con la ley que recompone los salarios docentes y nodocentes, los fondos para el funcionamiento de las Universidades y la actualización de los montos de las becas Progresar y Manuel Belgrano.

Las y los rectores plantearon también que es “urgente e imprescindible” que el gobierno convoque a paritarias docentes y nodocentes.

Martínez apoyó el reclamo de los representantes de las Universidades y recordó que la Ley de Financiamiento que fue respaldad por los dos tercios del Congreso “tiene que cumplirse y ejecutarse porque son los fondos que requiere el sistema universitario argentino para garantizar su funcionamiento”.