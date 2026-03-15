Unión vs. Boca, por el Torneo Apertura: día, horario y cómo verlo por TV

Luego de empatar con San Lorenzo, el Xeneize viaja a Santa Fe para enfrentar al Tatengue.
El domingo 15 de marzo, Unión y Boca se medirán en el Estadio 15 de Abril por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Claudio Ubeda necesita volver al triunfo luego de un empate con sabor a poco ante San Lorenzo, sobre todo por los silbidos de La Bombonera al DT. ¿A qué hora es el partido? ¿En qué canal de TV lo pasan? En Olé te contamos todos los detalles.
Así llega Unión al partido vs. Boca
El equipo dirigido por Leonardo Madelón, se ubica en la segunda posición de la Zona A con 7 puntos menos que el líder, Vélez Sarsfield, y buscará seguir sumando para consolidar su buen presente en el torneo.
Últimos partidos de Unión:
Independiente 4 – 4 Unión | 10 de marzo | Torneo Apertura
Instituto 1 – 2 Unión | 1 de marzo | Torneo Apertura
Sarmiento 1 – 3 Unión | 26 de febrero | Torneo Apertura
Unión 1 – 0 Aldosivi | 22 de febrero | Torneo Apertura
Unión 0 – 0 San Lorenzo | 13 de febrero | Torneo Apertura
Central Córdoba 1 – 0 Unión | 6 de febrero | Torneo Apertura
Así llega Boca al partido vs. Unión
Por su parte, Boca, bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda, se encuentra en el séptimo puesto de la Zona A, a nueve puntos del puntero, y necesita una victoria para escalar posiciones y acercarse a los puestos de vanguardia.
Últimos partidos de Boca:
Boca 1 – 1 San Lorenzo | 11 de marzo | Torneo Apertura
Lanús 0 – 3 Boca | 4 de marzo | Torneo Apertura
Boca 1 – 1 Gimnasia de Mendoza | 28 de febrero | Torneo Apertura
Boca 2 – 0 Gimnasia de Chivilcoy | 24 de febrero | Copa Argentina
Boca 0 – 0 Racing | 20 de febrero | Torneo Apertura
Boca 0 – 0 Platense | 15 de febrero | Torneo Apertura
¿A qué hora juegan Unión vs. Boca?
El partido se disputará el domingo 15 de marzo de 2026 a las 22:00 horas en el Estadio 15 de Abril.
¿Por dónde ver en vivo Unión vs. Boca?
El partido será transmitido por la señal de TNT Sports. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.
¿Quién es el árbitro de Unión vs. Boca?
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Yamil Bonfá
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Leandro Villanueva
VAR: Lucas Ariel Novelli Sanz
Asistente VAR: Jorge Nelson Sosa