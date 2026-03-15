Unión vs. Boca, por el Torneo Apertura: día, horario y cómo verlo por TV

Luego de empatar con San Lorenzo, el Xeneize viaja a Santa Fe para enfrentar al Tatengue.

El domingo 15 de marzo, Unión y Boca se medirán en el Estadio 15 de Abril por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Claudio Ubeda necesita volver al triunfo luego de un empate con sabor a poco ante San Lorenzo, sobre todo por los silbidos de La Bombonera al DT. ¿A qué hora es el partido? ¿En qué canal de TV lo pasan? En Olé te contamos todos los detalles.

Así llega Unión al partido vs. Boca

El equipo dirigido por Leonardo Madelón, se ubica en la segunda posición de la Zona A con 7 puntos menos que el líder, Vélez Sarsfield, y buscará seguir sumando para consolidar su buen presente en el torneo.

Últimos partidos de Unión:

Independiente 4 – 4 Unión | 10 de marzo | Torneo Apertura

Instituto 1 – 2 Unión | 1 de marzo | Torneo Apertura

Sarmiento 1 – 3 Unión | 26 de febrero | Torneo Apertura

Unión 1 – 0 Aldosivi | 22 de febrero | Torneo Apertura

Unión 0 – 0 San Lorenzo | 13 de febrero | Torneo Apertura

Central Córdoba 1 – 0 Unión | 6 de febrero | Torneo Apertura

Así llega Boca al partido vs. Unión

Por su parte, Boca, bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda, se encuentra en el séptimo puesto de la Zona A, a nueve puntos del puntero, y necesita una victoria para escalar posiciones y acercarse a los puestos de vanguardia.

Últimos partidos de Boca:

Boca 1 – 1 San Lorenzo | 11 de marzo | Torneo Apertura

Lanús 0 – 3 Boca | 4 de marzo | Torneo Apertura

Boca 1 – 1 Gimnasia de Mendoza | 28 de febrero | Torneo Apertura

Boca 2 – 0 Gimnasia de Chivilcoy | 24 de febrero | Copa Argentina

Boca 0 – 0 Racing | 20 de febrero | Torneo Apertura

Boca 0 – 0 Platense | 15 de febrero | Torneo Apertura

¿A qué hora juegan Unión vs. Boca?

El partido se disputará el domingo 15 de marzo de 2026 a las 22:00 horas en el Estadio 15 de Abril.

¿Por dónde ver en vivo Unión vs. Boca?

El partido será transmitido por la señal de TNT Sports. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

¿Quién es el árbitro de Unión vs. Boca?

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Yamil Bonfá

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

VAR: Lucas Ariel Novelli Sanz

Asistente VAR: Jorge Nelson Sosa