Una trabajadora recetaba psicofármacos y fingía ser psicóloga: fue echada del Hospital

Una trabajadora social que se desempeñaba en el servicio de Salud Mental del Hospital Félix Pértile de General San Martín fue cesanteada de su cargo, según los dispuso el Gobierno del Chaco, debido a preguntar irregularidades en sus funciones. Concretamente, se la acusa de prescribir medicación psiquiátrica a pacientes sin contar con matrícula profesional habilitante.

De acuerdo con el sumario administrativo, autoridades del hospital informaron que la mujer, de iniciales C. A. R., también habría realizado tareas fuera de su competencia profesional, como atención clínica, indicación de internaciones y funciones que requieren habilitación específica.

Durante el proceso también se incorporaron informes de la farmacia del hospital que advertían pedidos de psicofármacos sin recetas válidas o sin la firma de un profesional autorizado, así como reportes del programa federal Incluir Salud que detectaron irregularidades en recetas presentadas para pacientes de salud mental.

Además, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Chaco confirmó que la agente no se encontraba matriculada en esa institución. Según se indicó en las actuaciones, también existieron denuncias de pacientes que señalaron que Ramírez se presentaba como «licenciada en psicoanálisis», título que no existe dentro del marco profesional reconocido.

El sumario administrativo concluyó que la trabajadora realizó funciones ajenas a su especialidad y que se vulneraron normas de ética y del estatuto del personal de la administración pública. En paralelo, se tramita una causa penal para determinar si existió la comisión de delitos vinculados a los hechos investigados.