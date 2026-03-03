miércoles, marzo 4, 2026
Una estudiante de Uncaus ganó el Concurso Nacional sobre la Causa Malvinas

El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), Germán Oestmann, expresó su orgullo y reconocimiento hacia María Josefina Estragó, estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales, quien resultó ganadora del Primer Concurso Nacional de Ensayos Académicos «Malvinas… porque esto tiene otra llave. Soberanía, identidad y territorio», en la categoría Estudiantes.
El certamen fue organizado por la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Municipio de Río Grande y la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, con el objetivo de promover la producción académica comprometida con la soberanía nacional, la identidad y el pensamiento crítico latinoamericano.

En relación con este importante reconocimiento, Oestmann sostuvo que «este logro demuestra la calidad académica de nuestros estudiantes y el compromiso de Uncaus con una formación que no sólo transmite conocimientos, sino que también construye conciencia nacional y pensamiento crítico». Asimismo, destacó que la participación en este tipo de convocatorias «fortalece el vínculo entre la universidad pública y las grandes causas del pueblo argentino».

El jurado valoró especialmente la solidez argumentativa, la rigurosidad en el abordaje del tema, la originalidad del enfoque y la calidad de la escritura del ensayo presentado por Estragó, subrayando la claridad expositiva y la sensibilidad con la que se construye la reflexión en torno a la cuestión Malvinas.

RESULTADOS DEL CONCURSO
Tras la evaluación académica correspondiente, fueron distinguidos:

Categoría Estudiante: María Josefina Estragó, Universidad Nacional del Chaco Austral.
Categoría Docente: Juan Facundo Besson — Universidad Nacional de Rosario
Categoría Graduado/a: Alejandro Scomparin — Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Buenos Aires)
Categoría No docente: Daniela Barrera — Universidad Nacional de San Martín
La premiación se realizará en la ciudad de Río Grande, en el marco de la tradicional Vigilia del 2 de abril, junto a veteranos de guerra, familiares y la comunidad.

Este primer concurso constituye un hito en la consolidación de un espacio federal de producción académica comprometida con el ejercicio permanente de la soberanía y con la construcción de una conciencia nacional fundada en el conocimiento, la memoria y el derecho.

Desde la Universidad Nacional del Chaco Austral felicitaron a la estudiante por este logro que enaltece a toda la comunidad universitaria y reafirma el compromiso institucional con la excelencia académica y con la defensa permanente de la soberanía nacional.

 

fuente:datachaco

