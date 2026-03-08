Un joven se encuentra en estado crítico tras ser atacado y apuñalado por tres personas

Un violento episodio se vivió en el barrio Molino de Puerto Vilelas en la noche del sábado. Cerca de las 23, un joven de 20 años fue rodeado y agredido por tres personas, quienes le propinaron una golpiza y lo apuñalaron.

El hecho ocurrió sobre las calles Facundo Quiroga y Mendoza. Hasta allí llegó una ambulancia que lo trasladó al hospital local, donde lo diagnosticaron con la herida punzante por arma blanca y ordenaron una intervención quirúrgica de manera urgente.

Tras la operación, el paciente quedó internado en estado crítico, necesitando la asistencia de un tubo de avenamiento pleural. El último parte médico señaló que se encuentra estable y su recuperación es seguida atentamente.

Según testificaron los familiares del herido, los tres atacantes estarían domiciliados en el barrio 60 viviendas de la localidad costera, por lo que la Policía montó un intenso operativo de búsqueda con el que detuvo a un hombre y una mujer, señalados como parte del grupo agresor. Minutos después de las 23:20, encontraron al tercer involucrado en la sangrienta trifulca.

La fiscalía en turno ordenó que los dos varones sean puestos bajo arresto, uno de ellos siendo notificado por estar acusado de ser quien apuñaló a la víctima. Por su parte, la mujer implicada recuperó su libertad, aunque seguirá vinculada al expediente.