Un incendio destruyó 30 toneladas de algodón de un productor

Según informaron desde Juan José Castelli, un incendio afectó de manera total a un camión Scania, de propiedad de un ciudadano de Sáenz Peña, y la totalidad de su cargamento con unas 30 toneladas de algodón.

Hasta el momento no se pudieron establecer las causas del incendio. Sin embargo, sí se constató que el propietario del camión habría sufrido una descompensación y fue trasladado al hospital.

El fuego destruyó en su totalidad un camión Scania y el semi remolque. Además, se estimó la pérdida de aproximadamente 30 toneladas de algodón.

El propietario del vehículo, Adalberto Ariel Capaldi, de 66 años, domiciliado en Presidencia Roque Sáenz Peña, fue trasladado en ambulancia al hospital local antes del arribo de la dotación, debido a una descompensación. En el lugar también se encontraba Pedro Juan Carlos Desch, de 37 años, hijo del dueño del campo.

Personal de la Comisaría Segunda intervino por razones de jurisdicción.

Tras varias horas de intenso trabajo, los bomberos lograron extinguir completamente el proceso combusto y regresaron a la unidad a las 00:25, sin registrarse otras novedades.

El hecho dejó importantes pérdidas materiales y es materia de actuaciones para determinar las causas que originaron el incendio.

