Un hombre terminó herido tras el choque entre una moto y un auto

Ocurrió sobre la avenida 25 de Mayo, al 2400. El conductor de la moto debió ser trasladado al hospital Julio C. Perrando.

Un siniestro vial ocurrió este jueves por la mañana, alrededor de las 10, en el acceso a la ciudad de Resistencia, en inmediaciones de la avenida 25 de Mayo al 2400. En el hecho estuvieron involucrados una motocicleta Yamaha NMAX y un automóvil Chevrolet Corsa rojo.

Según lo que trascendió, el auto era conducido por un joven y presentaba daños del lado del conductor. La moto habría impactado contra el vehículo sobre la avenida.

Como consecuencia del choque, una persona que viajaba a bordo de la motocicleta sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Julio C. Perrando. El vehículo de menor porte quedó con la parte delantera destrozada.

Durante algunos minutos, la calzada permaneció interrumpida. Luego, el tránsito volvió a circular con normalidad. Personal policial intervino en el lugar y se llevó la moto que había quedado en medio de la avenida.