Un hombre murió atropellado por un tren del San Martín en Devoto

Un hombre perdió la vida este lunes por la mañana tras ser atropellado por una formación del tren San Martín en la estación Devoto de la Ciudad de Buenos Aires. El impacto fatal se produjo a la altura del paso a nivel ubicado en la calle Nueva York.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales y de la empresa ferroviaria, el siniestro ocurrió cuando el tren circulaba en sentido hacia la estación Cabred.

El operativo de emergencia y la investigación

Tras recibir el alerta, efectivos de la Policía de la Ciudad, dotaciones de bomberos y personal del servicio de emergencias médicas se trasladaron rápidamente al lugar. Al llegar, los profesionales constataron en el acto el fallecimiento de la víctima, un hombre adulto cuya identidad se mantiene en reserva a la espera de notificar a sus familiares directos.

Para avanzar con la investigación, el tren involucrado quedó inmovilizado durante varias horas. En la zona trabajaron peritos forenses y especialistas de la operadora del ferrocarril realizando mediciones, tomando fotografías y recolectando pruebas.

El objetivo de estos procedimientos es reconstruir la secuencia previa mediante el análisis de cámaras de seguridad y la declaración de testigos para determinar si se trató de un accidente, un acto intencional u otra circunstancia.