Un hombre detenido por robar en varios edificios del centro de Resistencia

Un hombre de 26 años fue demorado en la noche del lunes en Resistencia, acusado de estar vinculado a una serie de robos en complejos habitacionales del centro de la ciudad, donde se sustrajeron elementos clave de seguridad contra incendios.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Primera, en el marco de una investigación iniciada tras reiteradas denuncias por la sustracción de matafuegos, mangueras de incendio y picos de bronce.

Los hechos fueron denunciados por administradores y vecinos del «Edificio Juan Pablo XXI», ubicado sobre calle Los Hacheros, y del «Edificio Don Froilán», en calle Don Bosco. En ambos casos, los delincuentes se llevaron dispositivos de seguridad esenciales para emergencias.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad de los dos inmuebles, los investigadores determinaron que los ilícitos habrían sido cometidos por la misma persona. Según informaron fuentes policiales, coincidían la fisonomía, la vestimenta y la modalidad delictiva utilizada.

Con los datos obtenidos, se montó un operativo de vigilancia que permitió localizar al sospechoso. La demora se concretó alrededor de las 23:20 en inmediaciones de calle Brown al 2200.

La Magistratura interviniente dispuso la notificación de las actuaciones correspondientes y dictó una prohibición de acceso y acercamiento del hombre hacia los edificios damnificados.

La investigación continúa para determinar si el demorado está vinculado a otros hechos similares registrados en la zona.