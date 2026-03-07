Un fuerte temblor con epicentro en La Rioja se sintió en Mendoza, Córdoba, San Juan y San Luis

Un sismo de magnitud 5.3 se sintió con fuerza este sábado en distintas localidades de Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza. El movimiento ocurrió a las 14:13 horas, con epicentro en la provincia de La Rioja.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor se originó cerca de la localidad riojana de Ulapes, a 35 kilómetros al suroeste de Chepes.

En Córdoba, el sismo se percibió con claridad a varios kilómetros del epicentro. Las mayores repercusiones se registraron en Mina Clavero y Villa Dolores, ambas en el Valle de Traslasierra.

El movimiento telúrico también se sintió en otras localidades de La Rioja, como Ambil, y alcanzó a provincias vecinas como San Juan, San Luis y la localidad de Quines, en territorio puntano.

Cómo activar el sistema de alertas de terremotos en Android

Ingresá a Ajustes / Configuración > Seguridad y emergencia.

Activá la opción “Mensaje de emergencia”.

En “Alertas de sismos” podés activar o desactivar la función y chequear una demostración para que veas el sonido y el estilo en pantalla de la alerta.

Recordá que la herramienta de sismos solamente funciona si tenés conexión con datos móviles o WiFi.

Truco casero: las claves para preparar un repelente con espiral, alcohol y clavos de olor

El truco casero que mezcla espirales antimosquitos, alcohol y clavos de olor empezó a ganar popularidad en Argentina con la llegada del calor y la invasión de mosquitos en patios y balcones. La propuesta se volvió viral en redes sociales porque utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir, ideales para quienes buscan una alternativa accesible.

La preparación consiste en desmenuzar un espiral antimosquitos, colocarlo en un recipiente y cubrirlo con alcohol etílico, sumando varios clavos de olor enteros.

Con el paso del tiempo, los componentes se integran y generan un líquido aromático con presunta acción repelente. Después de dejar reposar alrededor de una hora, se cuela la mezcla y se pasa el resultado a un atomizador para aplicar en distintos ambientes del hogar.

Ventajas frente al uso tradicional del espiral

Como alternativa doméstica, este método suma puntos por su practicidad y bajo costo. Al transformar el espiral antimosquitos en una preparación líquida, se elimina la combustión y, con ella, el humo característico que puede resultar molesto o irritante.