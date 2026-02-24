Un camión derribó un semáforo y luminarias en el ruta 11

Un camión de gran porte protagonizó este lunes por la tarde un impactante siniestro vial sobre la Ruta Nacional N°11, en Resistencia, donde se llevó por delante un semáforo y una jirafa de alumbrado público.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.20, en medio de la lluvia, a la altura del kilómetro 1002, en la intersección con la calle Bouquet, cerca del cruce con la avenida Alvear y el puente sobre el río Negro.

El siniestro no dejó heridos, pero sí importantes daños materiales en la infraestructura pública.

Un camión Iveco con acoplado, que circulaba por el carril ascendente, perdió el control. Según manifestó el conductor -un hombre de 47 años, oriundo de Corrientes-, el factor determinante fue el estado del asfalto producto de la lluvias.

Tras derrapar, el rodado impactó contra una jirafa de alumbrado público ubicada en el cantero central y posteriormente dio contra un semáforo de la intersección.

Al lugar arribó personal de la Comisaría 14°, la Policía Caminera, y también fue necesaria la presencia de una cuadrilla de Secheep para intervenir ante los daños en el tendido eléctrico.

Si bien una ambulancia se hizo presente para asistir al chofer, se confirmó que este no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud.

En tanto, la División Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar para determinar la mecánica definitiva del accidente.