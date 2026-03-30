Un camión chocó contra una vaca suelta por la Ruta 16

En la madrugada de este lunes, alrededor de las 2:20, se produjo un accidente vial en Ruta Nacional N° 16, kilómetro 234.

Constituida la prevención al lugar, corroboró lo informado, tratándose de un camión Mercedes Benz, blanco, que era conducido por G.H.D, de 31 años, con domicilio en la localidad de Villa Berthet.

El camión colisionó un animal vacuno, de sexo hembra y pelaje marrón oscuro. Se produjo la extracción del cuero y el corte de orejas, a fines de establecer su propietario.

El conductor no resultó lesionado, solo se registraron daños materiales.