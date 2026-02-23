lunes, febrero 23, 2026
CONTACTO
InicioPOLICIALES
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

Un camión cargado con toneladas de maíz volcó sobre la Ruta 95

Ocurrió cerca de San Bernardo. No se registraron heridos y regulan el tránsito en la zona.

Un camión que transportaba maíz en granos volcó este domingo en el cruce de la Ruta Nacional N° 95 y Ruta Provincial N° 6, cerca de San Bernardo.

De acuerdo a la información policial, el caso ocurrió cerca de las 19, en el cruce de ambas rutas, donde un camión Iveco blanco, guiado por un hombre de 34 años, perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica, tirando su carga.

Según se supo, el vehículo provenía desde Villa Ángela, con destino a Cerrillo, provincia de Salta. Afortunadamente, el camionero salió ileso y solo se registraron daños materiales.

En el lugar, personal de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial Villa Ángela regula el tránsito mientras trabajan para remover el camión y el maíz de la cinta asfáltica.

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles

Teléfono: +543644290080

Email: sp.lasnoticias@gmail.com

Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco-Argentina

REDES SOCIALES

Trending

Categories

@ Copyright 2026, | SP Noticias | Orgullosamente creado por Capsula Web