Un camión cargado con toneladas de maíz volcó sobre la Ruta 95

Ocurrió cerca de San Bernardo. No se registraron heridos y regulan el tránsito en la zona.

Un camión que transportaba maíz en granos volcó este domingo en el cruce de la Ruta Nacional N° 95 y Ruta Provincial N° 6, cerca de San Bernardo.

De acuerdo a la información policial, el caso ocurrió cerca de las 19, en el cruce de ambas rutas, donde un camión Iveco blanco, guiado por un hombre de 34 años, perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica, tirando su carga.

Según se supo, el vehículo provenía desde Villa Ángela, con destino a Cerrillo, provincia de Salta. Afortunadamente, el camionero salió ileso y solo se registraron daños materiales.

En el lugar, personal de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial Villa Ángela regula el tránsito mientras trabajan para remover el camión y el maíz de la cinta asfáltica.