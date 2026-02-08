Un apostador de Resistencia ganó más de $387 millones en la Poceada Chaqueña

El premio mayor salió en el último sorteo tras acertar los cinco números. La jugada se realizó en una agencia local.

La Poceada Chaqueña tuvo un nuevo ganador este fin de semana. Un apostador de Resistencia se llevó un premio superior a los $387 millones, tras acertar la combinación completa del sorteo.

El ticket ganador fue registrado en la Agencia 527, ubicada en la capital chaqueña. Los números que salieron sorteados fueron 03, 15, 32, 39 y 87, una combinación que le permitió quedarse con el pozo acumulado.

Con este resultado, la Poceada vuelve a convertir a un chaqueño en millonario y renueva las expectativas de miles de jugadores que participan semana a semana del juego provincial.