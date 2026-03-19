Turnos en salud: buscan mejorar el sistema para terminar con las «colas digitales»

El Ministerio de Salud puso en marcha una reforma del sistema de turnos con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios sanitarios y mejorar la calidad de la atención en toda la provincia.

La primera etapa incluyó la participación de equipos de los hospitales Pediátrico y Perrando, además de centros de salud de Villa Libertad, Villa Río Negro, Barranqueras y Fontana. A partir de un diagnóstico previo, se definieron los principales puntos críticos del sistema y se comenzaron a aplicar ajustes en la gestión de turnos.

La iniciativa se desarrolla junto con la Subsecretaría de Modernización del Estado. En ese contexto el titular del área, Federico Valdés, señaló que el relevamiento permitió identificar fallas concretas en el funcionamiento actual y avanzar en soluciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios.

En la misma línea, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, explicó que el foco está puesto en optimizar los turnos digitales, corregir errores operativos y desarrollar una plataforma más accesible y fácil de usar.

Uno de los problemas detectados fue la escasa disponibilidad de turnos y la modalidad de apertura de agendas con poca anticipación, lo que generaba una alta demanda concentrada en pocas horas y trasladaba las filas presenciales al entorno digital.

El rediseño apunta a ordenar ese esquema, ampliar la previsibilidad y garantizar un acceso más equitativo, con una lógica centrada en el paciente y no en la oferta limitada del sistema.

Además de los cambios tecnológicos, la iniciativa busca modificar dinámicas internas del sistema sanitario, con el objetivo de mejorar la organización de la atención y fortalecer la respuesta a la demanda creciente.