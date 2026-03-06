Trump volvió a apuntar contra Cuba: «El gobierno va a caer muy pronto»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Cuba «va a caer muy pronto» y afirmó que La Habana tiene «muchísimas ganas» de negociar con Washington. La declaración se conoció tras una entrevista con la cadena CNN.

Durante la conversación telefónica, el mandatario sostuvo que la isla caribeña estaría dispuesta a alcanzar un acuerdo con su administración y adelantó que encargará las conversaciones al secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano-estadounidense.

«Cuba va a caer muy pronto, por cierto, sin relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo», afirmó Trump, quien agregó que su gobierno evaluará cómo avanzar en ese proceso diplomático.

Las declaraciones se dieron mientras el presidente estadounidense se refería al conflicto militar en Irán, que atraviesa su séptimo día, y que —según su propio planteo— es la prioridad actual de la Casa Blanca.

En los últimos días, Trump también había señalado que la caída del gobierno cubano sería «la cereza del pastel» después de otras acciones internacionales impulsadas por su administración, en referencia a recientes movimientos políticos y militares en la región.

Medios estadounidenses también reportaron contactos preliminares entre funcionarios de Washington y personas vinculadas al entorno político cubano para explorar posibles reformas económicas y una eventual reducción de sanciones en el futuro.

fuente:diariochaco