Trump ordenó avanzar en la desclasificación de archivos sobre ovnis y vida extraterrestre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a agencias federales a comenzar el proceso para «identificar y liberar» archivos gubernamentales vinculados a fenómenos aéreos no identificados, objetos voladores no identificados y posible vida extraterrestre.

El anuncio fue realizado a través de su red Truth Social, donde sostuvo que, «debido al enorme interés mostrado», ordenará al Secretario de Guerra y a otros departamentos pertinentes iniciar la identificación y publicación de documentación relacionada con estos asuntos. Según expresó, los archivos deberían incluir «toda la demás información» vinculada a temas que calificó como «altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes».

La decisión se dio en medio de un nuevo cruce político con su antecesor, Barack Obama. Trump lo acusó públicamente de haber divulgado información clasificada al referirse a la posible existencia de vida extraterrestre durante una entrevista con el presentador Brian Tyler Cohen.

En ese reportaje, Obama respondió ante una consulta directa: «Son reales, pero no los he visto, y no están siendo guardados en el Área 51. No existe una instalación subterránea secreta, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos».

Trump consideró que esas declaraciones constituyeron una infracción. «Tomó información clasificada, no debería estar haciendo eso», afirmó ante periodistas a bordo del avión presidencial, y agregó que el exmandatario «cometió un gran error» al referirse a un tema que, a su juicio, debería mantenerse bajo secreto oficial.

Posteriormente, Obama aclaró en redes sociales que sus dichos se basaron en probabilidades estadísticas y no en datos confidenciales obtenidos durante su gestión. «El universo es tan grande que las probabilidades de que haya vida son altas, pero las posibilidades de que nos hayan visitado son bajas. No vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que hayan hecho contacto con nosotros. Realmente», escribió.

EL ANTECEDENTE DEL ÁREA 51

El debate volvió a poner en el centro de la escena al Área 51, la base militar ubicada en Nevada que durante décadas alimentó teorías sobre experimentos con tecnología alienígena. Sin embargo, documentos desclasificados en 2013 por la Agencia Central de Inteligencia indicaron que la instalación funcionó como centro de pruebas de aeronaves espía durante la Guerra Fría, sin evidencias de vida extraterrestre.

En los últimos años, el interés oficial por los denominados UAP (fenómenos aéreos no identificados) creció a partir de investigaciones impulsadas por el Departamento de Defensa. Un informe difundido en 2024 concluyó que los análisis realizados desde el final de la Segunda Guerra Mundial no hallaron pruebas de tecnología extraterrestre y atribuyeron la mayoría de los avistamientos a fenómenos naturales o artefactos convencionales mal interpretados.

Consultado nuevamente, Trump admitió no tener una postura definida sobre la existencia de seres no humanos y negó haber visto pruebas concluyentes durante su administración. «No sé si son reales o no», declaró.