Trump confirmó la muerte del líder supremo de Irán tras los bombardeos coordinados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, tras los ataques coordinados llevados adelante por fuerzas estadounidenses e israelíes contra distintos objetivos en territorio iraní.

Según informó el mandatario, Jamenei —quien gobernaba Irán desde 1989— fue hallado sin vida luego de la ofensiva militar conjunta. La noticia fue comunicada a través de su red social Truth Social, donde Trump afirmó: «Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto», y sostuvo que su fallecimiento representa «un acto de justicia» tanto para el pueblo iraní como para ciudadanos estadounidenses y de otros países que, según expresó, «fueron asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre».

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había señalado horas antes que «el plan para destruir Israel ya no existe», al referirse al operativo militar dirigido contra el líder iraní, durante una declaración televisada emitida este sábado por la noche.

En su mensaje, Trump aseguró que Jamenei no logró escapar de los sistemas de inteligencia y seguimiento «altamente sofisticados» de Estados Unidos. Además, indicó que el trabajo coordinado con Israel impidió cualquier intento de evasión por parte del líder iraní y de otros altos mandos, quienes —según afirmó— tampoco pudieron evitar el ataque. El presidente agregó que varios jerarcas militares habrían muerto junto a Jamenei.

El mandatario estadounidense consideró que la situación abre «la mayor oportunidad» para que el pueblo iraní «recupere su país» y aseguró que sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, estarían abandonando la resistencia y buscando garantías de inmunidad.

«Ahora pueden tener inmunidad, después solo obtendrán la muerte», advirtió Trump, al tiempo que expresó su intención de que las fuerzas de seguridad se sumen «pacíficamente» a lo que denominó «patriotas iraníes» para iniciar una reconstrucción del país.

Finalmente, el presidente sostuvo que Irán habría quedado «muy seriamente destruido e incluso obliterado» tras los ataques y confirmó que los bombardeos «pesados y de precisión» continuarán durante los próximos días —o el tiempo que sea necesario— hasta alcanzar lo que definió como un escenario de «paz en Medio Oriente y en el mundo».

fuente:diariochaco