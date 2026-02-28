Tres empresas se presentaron en la licitación de la Hidrovía

El Gobierno nacional abrió este viernes los sobres con las tres ofertas en la licitación para operar la Hidrovía Paraná-Paraguay, y resaltó que propuesta tuvo el aval de la ONU y que participaron empresas de relevancia mundial.

El ganador tendrá la concesión por 25 años y se espera que invierta unos US$10.000 millones.

Según el comunicado oficial, las propuestas para hacerse cargo de la Vía Navegable Troncal fueron presentadas por las principales empresas dragadoras del mundo: Jan De Nul NV (que tuvo la concesión hasta 2021), DEME y DTA Engenharia.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, indicó que «se trata de la privatización más importante de la historia argentina», y remarcó que participaron «tres de las empresas más importantes del mundo».

«El pliego se elaboró con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), quien también garantizo la transparencia del proceso. El trabajo conjunto con este organismo de las Naciones Unidas aseguró que el proceso de adjudicación se rija por criterios de competitividad que beneficien de manera directa a la economía nacional», indicó el comunicado oficial del Ministerio de Economía.

Por su parte, el ministro Luis Caputo afirmó que «se han presentado tres oferentes», y agregó: «Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar un inversión estimada de 10 mil millones de dólares en nuestro país, para los próximos 25 años».

«La participación de estos actores de relevancia global demuestra el interés estratégico que despierta la infraestructura logística argentina en el mercado internacional y evidencia que el rumbo propuesto y liderado por el presidente Milei genera confianza en el país», destacó, por su parte, el comunicado oficial.

La Vía Navegable Troncal es una de las mayores rutas fluviales del mundo y constituye una infraestructura estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino. También constituye una vía muy importante para el comercio regional. Según el Gobierno, su modernización permitirá un importante salto de competitividad a la producción argentina.

Desde el ministerio de Economía explicaron que la oferta económica tendrá el peso más relevante en la evaluación, para garantizar la tarifa más baja posible. También se examinarán los antecedentes operativos y la capacidad técnica y financiera de los oferentes. Al mismo tiempo, se analizará con un sistema de puntajes el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas.

