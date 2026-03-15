Tres apostadores ganaron más de $ 62 millones cada uno con la Poceada Chaqueña

Tres apostadores se repartieron un total de $ 186.681.076,41 en la Poceada Chaqueña, durante el sorteo N° 2282 realizado este sábado. Los ganadores son oriundos de Las Breñas, Sáenz Peña y General Pinedo.

Los números sorteados fueron 05, 09, 15, 22, 31, 33, 45, 77, 96 y 99. En ese marco, las jugadas ganadoras se realizaron en la agencia N° 606 – 07 de Las Breñas; en la 199, de Sáenz Peña; y en la 198 – 06, de General Pinedo.

La primera apuesta ganadora estuvo integrada por los números 05, 09, 15, 33 y 45, la segunda combinó 05, 15, 22, 33 y 9; mientras que la última eligió los números 05, 15, 22, 33 y 99.

Además de los tres principales ganadores, otros apostadores también obtuvieron premios. Un total de 137 jugadores acertaron cuatro números y se llevaron $ 216.051,57 cada uno. En tanto, 3.243 apostadores lograron tres aciertos y ganaron $ 2.281, mientras que 28.194 personas recuperaron el valor de la jugada.

Para el próximo sorteo de la Poceada Chaqueña, previsto para el martes a las 21, el pozo estimado es de $ 68.602.658,30. Las apuestas podrán realizarse hasta las 20.30 de ese mismo día.