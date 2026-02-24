Trasladaron a la U7 al único detenido por el cargamento de 95 kilos de cocaína incautados

Bajo un amplio operativo de seguridad, la Policía del Chaco trasladó este martes por la mañana hacia la Unidad Penitenciaria Federal U7 al principal implicado en el denominado operativo «Cemento Blanco», en el cual se encontraron 95 kilos de cocaína. El hombre, de 45 años, está acusado de transportar el cargamento valuado en alrededor de 2.000 millones de pesos.

El traslado fue dispuesto por el Juzgado Federal de Resistencia, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. El imputado, oriundo de Salta, es hasta el momento el único detenido por el procedimiento, considerado uno de los golpes más relevantes al narcotráfico en la historia reciente de la provincia.

La derivación se realizó bajo una cápsula de seguridad integrada por el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y la División Motorizada (COM), encargados de la custodia táctica. También intervino la Policía Caminera, que reguló el tránsito durante el trayecto, y la División Prensa y Comunicación, que registró oficialmente el procedimiento.

El caso se inició el pasado 18 de febrero, cuando el sospechoso fue interceptado en un control sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de Puerto Bastiani. En la camioneta que conducía, los agentes del Departamento Antinarcóticos detectaron bloques de cemento que ocultaban 95 panes de cocaína de alta pureza, con un peso cercano a los 100 kilos.

Con su ingreso a la U7, el acusado queda a disposición del Servicio Penitenciario Federal mientras avanza la investigación judicial para determinar posibles conexiones y responsabilidades en la organización detrás del cargamento.

fuente:diariochaco