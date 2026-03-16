Tras más de 50 años, nacieron trillizos en una familia de Villa Ángela

Los tres bebés se encuentran en observación en el área de neonatología de la ciudad de Resistencia y, afortunadamente, gozan de buena salud.

Desde Villa Ángela informaron el nacimiento de niños trillizos de la familia Levin Sánchez. Se trata de Gerónimo, Amir y Matheo.

En la madrugada de este lunes 16, la ciudad recibió una noticia verdaderamente conmovedora y excepcional: el nacimiento de estos tres pequeños villangelenses, un acontecimiento único que llena de felicidad a toda la comunidad y que no se registraba desde hace más de 50 años.

Sin dudas, toda Villa Ángela acompañará con cariño, emoción y afecto a los orgullosos padres, Rodrigo Levin y Gabriela Sánchez, a su hermanita mayor Isabella, de 6 años, y a todos sus familiares y seres queridos, en este momento tan inolvidable que quedará grabado en la historia afectiva de nuestra ciudad.

Según informó la familia, Amir nació con un peso de 2,790 kilogramos, Gerónimo con 2,540 y Matheo con 2,430. Los tres bebés se encuentran en observación en el área de neonatología de la ciudad de Resistencia y, afortunadamente, gozan de buena salud.

Fuente:datachaco